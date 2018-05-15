IŞİD hırsızlık gerekçesiyle elini kesti, Sakarya’da yine hırsızlıktan yakalandı

IŞİD’in daha önce elini kestiği Iraklı hırsız, Sakarya’da hırsızlık yaparken yakalandı.

Sakarya’ya sığınmacı olarak yerleşen S.J.M., Adapazarı ilçesindeki iki evden cep telefonu, tablet bilgisayar ve para çaldı. Ayrıca şüpheli bir işyerini de soydu.

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Polis ekipleri, Bolu’da da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle aranan adamı operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.J.M.’nin Irak’tayken de hırsızlık yaptığı, bu nedenle IŞİD tarafından sağ elinin kesildiği öğrenildi.