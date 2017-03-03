IŞİD, Ankara’da ‘eğitim’ amaçlı okul açıp çocuklara karne dağıtmış

IŞİD’in, İstanbul’un ardından Ankara’da da farklı noktalarda militan yetiştirmek amacıyla ‘okul’ açtığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın IŞİD’in ‘Ankara emiri’ olarak anılan, Ebu Eslem kod adlı Ahmet Doğan’ın da aralarında bulunduğu 20 kişiye açtığı davanın iddianamesinde, Sincan, Altındağ, Etimesgut ve Çubuk’ta IŞİD’in militan yetiştirmek amacıyla ‘okul’ açtığı ve buradaki çocuklara karne dağıttığı belirtildi.

İddianamede Sincan’ın Törekent Mahallesi’nde mescit adı altında IŞİD’in örgütsel faaliyet gösterdiği bir yere operasyon düzenlendiği, burada bazı dokümanların ele geçirildiği ve Zafer Çelik adına düzenlenmiş su faturalarının bulunması üzerine Sincan’daki bir eve de operasyon düzenlendiği bilgisine yer verildi.

Karne de hazırlamışlar

Zafer Çelik adındaki şüphelinin evine düzenlenen operasyonda IŞİD’e ait örgütsel dokümanların yanı sıra, grubun militan yetiştirmek amacıyla dini eğitim verdikleri çocuklara verilen karneler bulundu.

İddianamede IŞİD’in en önemli yasadışı eğitim kurumunun Altındağ’daki Yavaşlar İş Hanı’nda oluğu belirlendi. Burada düzenlenen operasyonda eğitim verildiği düşünülen 27 çocuk da bulundu.

Yapılan armalarda 25 adet ‘Selefin Ahlakı,’ dört tane üzerine El Kaide lideri Usame bin Ladin’in fotoğrafının basılı olduğu ‘Cihad Menhecine,’ 10 adet yasaklı ‘Şehadet Yolunda Cihad Erleri,’ altı adet ‘Kayıp Minare Dr. Abdullah Azzam’ isimli kitaplar, bir adet Ebu Hanzala CD’si ve 15 adet mavi ve pembe renkli, IŞİD sembollerinin yer aldığı karne ele geçirildi.

İstanbul’da da vardı

IŞİD’in İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde çocukları ideolojik eğitimden geçirdiği bir ‘okul’unun bulunduğu, İstanbul başsavcılığı tarafından 28’i tutuklu 35 şüpheli hakkında hazırlanan IŞİD iddianamesinde dile getirilmişti.