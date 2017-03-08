IŞİD Afganistan’da hastaneye saldırdı: En az 30 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’ın başkenti Kabil’de doktor kıyafetli IŞİD militanları en büyük askeri hastaneye saldırdı, en az 30 kişi hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre sabah saatlerinde hastanenin ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki güney kapısında intihar saldırısı gerçekleşti. Bu saldırının ardından üç militan hastaneye girdi. Militanların hastanenin ikinci üçüncü katlarına silahlar ve el bombalarıyla çıktığı, etrafa rastgele ateş açtıkları bildirildi.

Afgan güvenlik güçleri hastanen çatısına helikopterle inerek militanlarla çatıştı. Çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, üç asker de yaralandı.

Afganistan Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü saldırganlardan birinin öldürüldüğünü diğer ikisinin ise saklandığını söyledi.

Hastalar tahliye edildi

Hastanede bulunanlar acil çıkış kapılarından tahliye edilirken bir hastane çalışanı olayı şöyle anlattı: “Saldırgan beyaz önlük giyiyordu. Kalaşnikofla korumalar, doktorlar ve hastalar dahil herkesin üzerine ataş açtı.”

Hastane yerleşkesinde 2 patlama sesinin daha duyulduğu kaydediliyor. Savunma bakanlığı, bu saldırıların hastanenin park alanında bomba yüklü araçla yapıldığını belirtti.

Yetkililer şu ana kadar saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İlk etapta Taliban’dan şüphelenilen saldırıyı IŞİD üstlendi.