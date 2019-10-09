Isı enerjisini elektriğe dönüştürebilen yeni yöntem keşfedildi

Bilim insanları buldukları yeni yöntemle ısı enerjisinin elektrik enerjisine çevrilebileceğini açıkladı.

Günümüzde kullanılan yöntemlerle elde edilen elektrik enerjisinde, bir kısım enerji serbest ısı enerjisine dönüşerek kaybediliyor. Bu konu üstünde çalışan ABD’li ve Çinli bilim insanları bu kayıp ısı enerjisini kullanmanın yollunu bulduklarını duyurdu.

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Hakemli bilim dergisi Science Advance’de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre bu keşif, paramanyetik özellikli minik parçacıklara dayanıyor. Isıtılarak manyetik olma özelliklerini kaybeden mıknatısların kullanıldığı ve ısı enerjisini elektriğe çevirmeyi hedefleyen keşif için bilim insanları gelecekte çok daha fazla elektrik enerjisi üretme imkanımızın olabileceğini düşünüyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre Ohio Eyalet Üniversitesi’nden mekanik, hava ve uzay mühendisliği profesörü Joseph Heremans konu ile ilgili “Bulduğumuz şey, termoelektrik yarı iletkenlerinin (ısıyı elektriğe çevirmek için de kullanılabilen malzemelerden biri) tasarlanmasının yeni bir yolu. Geçtiğimiz 20 yıl veya daha uzun süredir bildiğimiz termoelektrik bilimi son derece verimsiz ve çok az enerji veriyor. Bu nedenle gerçekte yaygın olarak kullanılmıyor. Bu gelişmeyse mevcut anlayışı değiştiriyor” dedi.