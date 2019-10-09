Diken

Yaramazlara biraz batar!

Isı enerjisini elektriğe dönüştürebilen yeni yöntem keşfedildi

Bilim insanları buldukları yeni yöntemle ısı enerjisinin elektrik enerjisine çevrilebileceğini açıkladı.

Unsplash:  Rohan Makhecha 

Günümüzde kullanılan yöntemlerle elde edilen elektrik enerjisinde, bir kısım enerji serbest ısı enerjisine dönüşerek kaybediliyor. Bu konu üstünde çalışan ABD’li ve Çinli bilim insanları bu kayıp ısı enerjisini kullanmanın yollunu bulduklarını duyurdu.

Reklam

Hakemli bilim dergisi Science Advance’de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre bu keşif, paramanyetik özellikli minik parçacıklara dayanıyor. Isıtılarak manyetik olma özelliklerini kaybeden mıknatısların kullanıldığı ve ısı enerjisini elektriğe çevirmeyi hedefleyen keşif için bilim insanları gelecekte çok daha fazla elektrik enerjisi üretme imkanımızın olabileceğini düşünüyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre Ohio Eyalet Üniversitesi’nden mekanik, hava ve uzay mühendisliği profesörü Joseph Heremans konu ile ilgili “Bulduğumuz şey, termoelektrik yarı iletkenlerinin (ısıyı elektriğe çevirmek için de kullanılabilen malzemelerden biri) tasarlanmasının yeni bir yolu. Geçtiğimiz 20 yıl veya daha uzun süredir bildiğimiz termoelektrik bilimi son derece verimsiz ve çok az enerji veriyor. Bu nedenle gerçekte yaygın olarak kullanılmıyor. Bu gelişmeyse mevcut anlayışı değiştiriyor” dedi.

SON HABERLER

Emine Bulut’un annesi: Yaralı koyaydın hiç olmazsa; ben bakardım ölene kadar

Kızının önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut’un eski eşi ve katili Fedai Varan hakim karşısına çıktı. Anne Fadime Bulut’un, 18 Ağustos’ta hayatını kaybeden Bulut’u öldüren Varan’ın Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasındaki, “Yaralı koyaydın hiç olmazsa, ben bakardım ölene kadar kızıma” sözleri salondakileri ağlattı. Baba Ahmet Bulut ise Varan’ın cinayeti işlediği gün kendisini arayıp, “Kızını öldürdüm sülaleni kurutacağım” dediğini anlattı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...