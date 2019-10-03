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Yaramazlara biraz batar!

‘İshal’ polemiği mahkemelik oldu: Yavaş’tan Gökçek’e suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, selefi AKP’li Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Yavaş, Gökçek’in ‘halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit’le suçlandığı suç duyurusu dilekçesini dün Ankara başsavcılığına sundu. Dilekçede, Gökçek’in Twitter paylaşımlarına yer verildi.

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Eski başkan, Ankara’da çok sayıda kişinin, belediyenin sorumluluğundaki şebeke suyu nedeniyle ishal olduğunu öne sürmüştü.

Dilekçede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, ishal vakalarında geçen yılın aynı zamanına göre bir farklılık yaşanmadığını söylediği aktarıldı.

Dilekçede, Ankara’daki suyun gerekli kalitede olduğuna dair raporlar bulunduğundan bahsedilirken, Gökçek’in ortada bilimsel raporlar bulunmasına rağmen suç kastıyla hareket ettiği kaydedildi.

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