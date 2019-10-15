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Yaramazlara biraz batar!

‘İşgalin lokumu olmaz’ diyen Boğaziçili öğrencilere beraat çıkmadı

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlediği ‘Zeytin Dalı’ harekatının tamamlanmasının ardından stand açarak lokum dağıtanlara karşı ‘İşgalin lokumu olmaz’ yazılı pankart açıp slogan atan 30 öğrenciye beraat çıkmadı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘vatan haini’ ve ‘terörist’ diyerek hedef gösterdiği öğrencilerden 13’ü ‘PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan tutuklanmış, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

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İddianame: Savaşa hayır sloganları atıldı

İddianamede, görüntü tespitinde sanıkların, ‘İşgalin katliamın lokumu olmaz’ diye pankartı açtığı, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” diye slogan attığı anlatılıyor. Sanıkların ‘silahlı terör örgütü‘nün genel tavrı doğrultusunda ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK’nin egemen bir devlet değil de, bölgede işgal gerçekleştiren gayri meşru güç olarak gösterdiği’ öne sürülerek ‘terör örgütü propagandası’ suçundan bir yıldan beş yıla kadar hapsi talep ediliyor. 

Savcı cezada ısrarcı

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bugünkü duruşmaya, iki tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Avrupa Matematik Derneği’nden bir temsilci de duruşmayı izledi.

Savcı mütalaasını sunup ceza talebini yineledi.

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Sanık avukatlarından Yıldız İmrek, Anayasa Mahkemesi’nin ‘Ayşe Öğretmen’ ve ‘Barış Akademisyenleri’ kararlarının gözetilerek savcının mütalaasını gözden geçirmesini ve müvekkilleri hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar ve avukatlar da mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi. 

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