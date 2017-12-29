İşe iade edilecekler: ‘ByLock’ mağdurları için KHK geliyor

‘ByLock’ kullanmamalarına rağmen kayıtlarda kullanmış gibi gözükenler için işe iade KHK’sı yayınlanacak.

Ankara başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında ‘ByLock’ sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin de haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini bildirmişti.

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Açıklamanın ardından aslında ‘ByLock’ kullanmadıkları anlaşılanlar bir bir tahliye edilmeye başlanmıştı.

Habertürk’ten Çimen Çetin’in haberine göre ‘ByLock’ gerekçesiyle kamudan ihraç edilen ancak bu programı kullanmadıkları anlaşılanlar için işe iadenin de bulunduğu bir KHK yayınlanacak.