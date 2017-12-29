Diken

Yaramazlara biraz batar!

İşe iade edilecekler: ‘ByLock’ mağdurları için KHK geliyor

Share9
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 10

 

‘ByLock’ kullanmamalarına rağmen kayıtlarda kullanmış gibi gözükenler için işe iade KHK’sı yayınlanacak.

Fotoğraf: DHA

Ankara başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında ‘ByLock’ sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin de haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini bildirmişti.

Reklam

Açıklamanın ardından aslında ‘ByLock’ kullanmadıkları anlaşılanlar bir bir tahliye edilmeye başlanmıştı.

Habertürk’ten Çimen Çetin’in haberine göre ‘ByLock’ gerekçesiyle kamudan ihraç edilen ancak bu programı kullanmadıkları anlaşılanlar için işe iadenin de bulunduğu bir KHK yayınlanacak.

Share9
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 10

SON HABERLER

S-400 anlaşması imzalandı

    Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasını öngören anlaşma Ankara’da imzalandı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli dün “İki sistem, dört adet batarya. Anlaşmaların hepsi sağlandı” demişti. Rus savunma sanayi şirketi Rostech de önceki gün Türkiye’nin Rusya’dan dört S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında resmen satın aldığını, geriye sadece belgelerin son […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...