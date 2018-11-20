İşçisi için pirim ödemeyen patronun borcu 60 takside bağlandı: Sıfıra yakın faiz

Sosyal Güvenlik Kurumu’na son bir yılda çalışanları için prim ödemeyen işverenlere, borcunu yıllık yüzde 1.1’e kadar inen oranlarda faizle 60 taksitle ödeme imkanı getirildi.

‘İşverenimizin yükünü bölüşüyoruz’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iyi niyetli ve yükümlülüklerini yerine getirmesi karşın elde olmayan nedenlerle bazen primlerini süresinde ödeyemeyen işverenlere birçok kolaylık getirdiklerini söyledi.

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“İşverenlerimizin omuzlarındaki yükü bölüşerek geleceğimizi refahla inşa etmeye devam ediyoruz” diyen Selçuk’un açıklamasına göre uygulamadan yararlanmak için gerekli üç koşul şöyle:

– Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak.

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– Başvuru tarihinden geriye doğru üç yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmak.

– Yukarıda sayılan iki niteliğin yerine gelmesine rağmen 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmak.

Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini sonrasında ise ‘çok zor durum’ halinin inceleneceğini belirten bakan, “Bu kapsamda işverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler” dedi.

Prim borcunun yapılandırma kuralları ise şöyle:

1- Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak.

2- Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık yüzde 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ila yüzde 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek.

3- 500 bin TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500 bin TL’yi aşan kısım için ise yüzde 25’i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.

4 – Borçlu şirketin hacizli malının, kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına kurumca izin verilebilecek.

5- Borç miktarı 2 milyon TL ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda sınır yok.

6- Borç miktarı 2 milyon TL’nin üzerinde ise satışına izin verilecek malın değeri 2 milyon TL’yi aşmayacak.