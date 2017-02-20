İşçinin karnına basıp ‘Türk’ün Suriyeli’den intikamı’ diyen adam gözaltında: Şakalaştık

İzmir’de Suriyeli işçinin karnına ayağıyla basarak “Türk’ün Suriyeli’den intikamı” notuyla sosyal medyada paylaştıktan sonra “Şaka yaptım” diyen adam gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, kişi hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, işkence’ suçlarından adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Bornova ilçesinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki bir imalathanede çalışan 39 yaşındaki Hasan Kartal, ‘Şafak Kartal’ ismiyle kullandığı Facebook hesabından 16 Şubat’ta iş arkadaşı Suriyeli Mustafa Ş.’yi (28) yere düşürüp üzerine tekmeyle bastığı bir fotoğraf paylaştı.

Kartal, “Türk’ün Suriyeli’den intikamı” notuyla paylaştığı fotoğrafın altına gelen bir yoruma da “Sabah işe geç gelmenin cezasını kestim” cevabını verdi.

‘Defalarca şakalaşırız’

Paylaşımın ortaya çıkması üzerine çok sayıda yurttaş Kartal’a tepki gösterdi.

DHA’ya konuşan Kartal, kendisinin işveren olmadığını, Suriyeli Mustafa’yla kalite kontrol bölümünde üç-dört aydır birlikte çalıştıklarını söyledi.

Olayın şaka olduğunu savunan Kartal, “Gün içinde defalarca şakalaşırız. Ben bu fotoğrafı şakalaşırken çektim. Paylaşıp paylaşamayacağım konusunda çekişirken, fotoğrafı Facebook hesabımdan paylaştım. Yazdığım başlık hatalı oldu. O şekilde yazmamam gerekirdi. Ancak olayın içinde şiddet yok. Sadece şakalaşma var” diye konuştu.

Gözaltına alındı

Suriyeli Mustafa’yla olaydan sonra 19 Şubat’ta telefonla görüştüklerini ifade eden Kartal, “Bana Facebook üzerinden mesaj attı. İşi bırakacağını söyledi. Bırakmamasını söylediğimde, aldığı haftalığın yetmediğini belirtti. Telefonla konuşmaya devam ettik. Para işinin çözülebileceğini işini bırakmamasını söyledim” dedi.

İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ise, bölgede şu an bir gerginlik olmadığını belirterek, “Zaman zaman şakalaşmalar olacaktır. Ancak fotoğrafın üzerine yazılan yazıda sıkıntı var, olmaması gerekiyor. Böyle paylaşımlardan kaçınmak gerek. Suriyeliler bizim misafirimiz, birlikte çalışıyoruz” dedi.

Kartal, gözaltına alınarak Işıkkent polis merkezi amirliğine götürülürken, Suriyeli Mustafa da polise ifade verdi.