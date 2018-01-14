İşçilerin ‘atılması’ sonrası: Cengiz İnşaat’ın Murgul ve Cerattepe işletmeleri kapandı

RIFAT DOĞAN

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Cengiz İnşaat’a bağlı Eti Bakır A.Ş.’nin Artvin Murgul ve Cerattepe’deki maden işletmelerinde iş bırakma eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle bazı işçiler işten atıldı, yöneticilerin görevlerine son verildi. Firma yazısında iki işletmeyi kapatma kararı aldığını kaydederek, iki tesisin açılmasına yeni bir yönetimin göreve başlamasından sonra karar verileceğini belirtti.

Cengiz İnşaat bünyesindeki Eti Bakır A.Ş.’nin Artvin Cerattepe ve Murgul Damar’daki işletmelerinde işçiler eş zamanlı olarak greve başlamıştı. Diğer maden şirketlerinin şartlarına göre kendi şartlarının oldukça kötü olduğunu savunan işçiler, maaşlarında yüzde 25 zam ve yılda iki defa ikramiye talep ediyordu. Yıllardır düşük maaşla çalıştıklarını belirten işçiler, artık istediklerini almakta kararlı olduklarını belirtmişti.

İşçilerin sözleşmeleri feshedildi

Eti Bakır A.Ş. imzasıyla iki tesiste yaşanan iş bırakma eylemiyle ilgili yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi: “ETİ BAKIR A.Ş. Artvin Murgul Tesislerinde ve Cerattepe işletmesinde çalışan bazı personel tarafından 9 Ocak saat 01.30’dan itibaren önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın iş bırakma eylemi düzenlediği, bu eylemlerin 9 Ocak ve 11 Ocak tarihlerinde devam ettiği, iş bırakan personelin bu yasal olmayan eylemlere tüm uyarı, ihtar ve talimatlara rağmen devam ettikleri ve iş başı yapmadıkları, yine kendilerine telgraf ve SMS’le gönderilen işe dönmelerine ilişkin işverenliğimizin taleplerine rağmen eylemlerine devam ettiklerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II/h ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca iş sözleşmeleri fesih edilmiştir.”

Yöneticiler görevden alındı, tesisler kapandı

Bu kapsamda, söz konusu tesislerde üretim yapılmasına olanaksız hale gelmesi neticesinde şirket yönetimince Murgul ve Cerattepe’deki tüm yöneticilerin yetkilerinin alınması ve tesislerin kapatılması yönünde karar alınmıştır. İlerleyen süreçte şirket yönetimimizin iş yerlerinin tekrar faaliyete geçirilmesi yönünde karar alması halinde, tüm işe alımlar tamamen holding yönetimince belirlenecek kişilerden oluşan bir işe alım komisyonu tarafından alınacak kararlar neticesinde gerçekleştirilecektir.”

Yeşil Artvin Derneği yöneticileri, söz konusu yazıların kendilerine de ulaştığını belirterek bilgilerin doğru olduğunu kaydetti. Şu ana kadar 870 işçinin işten çıkarıldığı da gelen bilgiler arasında.

Sözkonusu yazı:

İşçiler ise Cengiz İnşaat’ın eylemi kırmak amacıyla kendilerine mesaj yolladığını kaydetti.