İşçi Partisi’nin oyuna göre ‘Kitabımı yiyeceğim’ diyen Britanyalı yazar sözünü tuttu

8 Haziran’daki seçimlerde Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi’nin en az yüzde 38 oy alması halinde kitabını yiyeceğini söyleyen diyen Britanyalı yazar Matthew Goodwin, sözünü canlı yayında tuttu.

İşçi Partisi seçimlerde yüzde 40 oranında oy almıştı.

Guardian’ın haberine göre, “Sözümün eriyim, yüzde iki büyük bir fark” diyen Goodwin, canlı yayında ‘Brexit’ isimli kitabının sayfalarını yedi.

İşçi Partisi oyunu yüzde 10 yükseltti

8 Haziran’da yapılan erken seçimde Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 42.4 oy alırken, Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi geçen seçimde aldığı yüzde 30.4 oyu yüzde 40’a yükseltmişti.

Bu sonuçlarla her iki parti de Meclis’te çoğunluğu elde edememişti.

Yeni hükümeti kimin kuracağı belli olana kadar ve May istifa etmediği sürece Muhafazakar Parti iktidarda kalmaya, May de başbakan olmaya devam edecek. Partiler arasında yapılacak koalisyon görüşmelerinin ardından May ya da Corbyn’in başbakan olması bekleniyor.

Koalisyon hükümeti ihtimali ise 2010’a göre daha zayıf olarak görülüyor.

Kraliçe 2’nci Elizabeth’den yeni hükümeti kurabilme izni istemek için Buckingham Sarayı’na giden May, seçimler sonrasında yaptığı ilk konuşmada, seçimde 10 sandalye kazanan Kuzey İrlanda’nın Demokratik Birlik Partisi (DUP) ile ittifaka gideceğinin sinyalini vermişti.

Britanya’nın AB’den ayrılma görüşmelerinin 19 Haziran’da başlaması planlanırken, seçimlerin ardından hükümetin zamanında kurulamaması durumunda bu görüşmelerin tarihi sarkabilir.

Sonuçların açıklanmasının ardından muhalefet lideri Corbyn Başbakan May’i istifaya davet etmiş, Britanya’da birçok gazete May’in erken genel seçim kararıyla ‘oynadığı kumarı kaybettiğini’ yazmıştı.

The Times gazetesi, ‘May’in büyük kumarı başarısızlığa uğradı’ manşetini atarken Başbakan’ın ‘çoğunluğu sağlayamaması ihtimalinin utanç verici’ olduğunu ifade etmişti.