İşçi Partisi, seçimleri kazanırsa ikinci Brexit referandumu yapacak

Britanya İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, 12 Aralık’ta yapılacak erken seçimi kazandıkları takdirde ikinci bir Brexit referandumu düzenleyeceğini açıkladı.

Corbyn, genel seçimler kapsamında ilk büyük kampanya konuşması olarak görülen, Britanya’nın başkenti Londra’daki Battersea Sanat Merkezi’ndeki konuşmasında, referandum öncesinde ise Avrupa Birliği (AB) ile mevcut gümrük birliğinin korunmasını kapsayan ‘yumuşak’ bir Brexit anlaşması yapacağını vadetti.

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Britanya’nın AB’nin ‘Ortak Pazar’ hükümlerine sadık kalacağına dair söz veren Corbyn, referandumda, halka AB ile yapacağı söz konusu anlaşma (ülkenin Birlik’ten çıkmasını destekleyenler için) ve AB’de kalma seçeneklerinin sunulacağını belirtti.

Resmi twitter hesabından da açıklama yapan İşçi Partisi lideri, “Boris Johnson aylarca bize AB’den ayrılma sözü verdi. Bu başarısızlık yalnızca kendisine aittir. İşçi Partisi, halka güvenilir bir anlaşmayla ayrılma veya AB’de kalma seçeneklerini sunarak altı ay içinde Brexit anlaşmazlığını çözecek. Sizin isteklerinizi yerine getireceğiz” dedi.

Boris Johnson has spent months promising we'd leave the EU today. The failure to do so is his and his alone. Labour will get Brexit sorted by giving the people the final say within six months with the choice of a credible leave deal or remain. And we'll carry out what you decide. Reklam October 31, 2019

İktidardaki Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson, 17 Ekim’de AB ile Brexit için anlaşmaya varmış; ancak Britanya parlamentosu anlaşmayı reddetmişti.

Başbakan Johnson anlaşmanın parlamentoda reddedilmesi sonrasında ‘erken seçim’ kararı almış, Corbyn de ‘anlaşmasız Brexit ihtimalinin ortadan kalkması’ şartıyla erken seçime destek vermişti.