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Yaramazlara biraz batar!

İşçi intihar etti; diğerleri cansız bedenin yanında çalıştırıldı

Kocaeli Dilovası’nda bulunan Corazon Ambalaj fabrikasında, Bayram Kömürcü adlı işçinin depoda intihar ettiği belirtildi. Arkadaşları, Kömürcü’nün cansız bedeninin yanında çalışmaya zorlandıklarını kaydetti.

Fotoğraf: Facebook

Evrensel’in haberine göre, Kömürcü’nün intihar nedeninin ‘ekonomik ve ailevi sıkıntılar’ olduğunu söyleyen arkadaşları sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün, geçici çalıştığımız yerde arkadaşımız kendini asarak hayatına son verdi. Bu sabah iş başı yaptıktan sonra, depoda bulundu. En kötüsü savcılık gelene kadar biz arkadaşımızın cansız bedeni orada dururken çalıştık. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Biz çalışmaya devam ettik. Psikolojimizi bozdular.”

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Corazon Ambalaj daha önce Debant Plastik olarak faaliyet gösteriyordu. Debant Plastik, onlarca işçinin mağduriyeti ile gündeme gelmişti.

Haftalar önce Gebze’de bulunan Farba fabrikasında çalışan bir işçi de yaşamına son vermişti.

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