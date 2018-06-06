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Yaramazlara biraz batar!

İşaret ‘Saray’dan: Yeni seçimler gündeme gelebilir

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum, parlamento seçimlerinde muhalefetin üstünlük sağladığı ancak cumhurbaşkanlığa Tayyip Erdoğan’ın seçildiği bir senaryoda, yeni seçimlerin gündeme gelebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Londra’da mayıs ayının ortasında Bloomberg TV’ye konuşan Erdoğan, 24 Haziran’daki seçimde, kendisinin cumhurbaşkanlığını kazandığı, ancak parlamentoda ‘karışık bir tablo’nun ortaya çıkması durumunda ne yapacağıyla ilgili bir soruya şu cevabı vermişti“Önce seçim sonuçlarını bir görelim. Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var.”

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Bloomberg’e konuşan Uçum, “Eğer muhalefet parlamentoyu alır ve Erdoğan yeniden seçilirse siyasetçiler vatandaşların ‘birbirlerini denetleme ve işbirliği yapmalarını’ istediğini anlamalı. Eğer başaramazlarsa parlamento ya da cumhurbaşkanı yeni seçime gitme kararı alabilir” diye konuştu.

Bu durumun ‘son çare’ olacağını söyleyen Uçum bu tür bir sonucun ülkeyi ‘çıkmaza sokacağını’ ifade etti.

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“Bu seçimler Türkiye’yi parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçirecek. Bu geçiş eğer tüm taraflar dahil olmuyorsa başarılamaz” diyen Uçum, Erdoğan ve AKP’nin hem başkanlığı hem de parlamentoyu kazanacağını çünkü seçmenin yetkiyi aynı partiye vererek ‘rasyonel karar’ vereceğini savundu.

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