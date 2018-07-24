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Yaramazlara biraz batar!

İşadamlarıyla bir araya gelen Albayrak’ın gündemi: Enflasyonla mücadele ve tasarruf

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Açıklanacak yeni planla enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacak” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Albayrak, İstanbul Dolmabahçe’de işadamlarıyla bir araya geldi.

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Bakan toplantıyla ilgili yaptığı paylaşımda orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarla istişare toplantıları yapıldığını belirterek,Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik” diye yazdı.

AA’nın aktardığına göre Albayrak toplantı sonrası ekonomi politikalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir. Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır. 2018 mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmıştır. Tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılması ile alakalı yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.”

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Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜRSAB Başkanı Firuz Barboros Bağlıkaya’nın yanısıra, işadamları Murat Ülker, Hüsnü Özyeğin, Ali Kibar, Vahap Küçük, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar, Hasan Çolakoğlu, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdülkadir Konukoğlu, Mehmet Torun, Kazım Türker, Tuncay Özilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı ve Mehmet Cengiz’in katıldığı öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak dün de ekonomistler, bankacılar ve akademisyenlerle bir araya gelerek gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu.

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