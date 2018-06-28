İşadamı Şarık Tara hayatını kaybetti

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre Tara, Maslak Acıbadem Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

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Tara, çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 19.25’te yaşamını yitirdi. İşadamı 88 yaşındaydı.

Tara kimdir?

İnşaat yüksek mühendisi olan Tara, Makedonya’nın Üsküp kentinde 1930’da doğdu.

Aynı zamanda Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği’nde (RUYİAD) yüksek istişare konseyi başkanı da olan Tara, 2014’te 37,6 milyon lira ödeyerek ülkenin vergi rekortmeni oldu.

Tara, bir yıl sonra da 2,4 milyor dolarlık kişisel servetiyle Türkiye’nin en zenginleri listesine altıncı sıradan girdi.