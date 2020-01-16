İşadamı Özilhan: Stratejik planlarımız eksik, yüzde 5 büyüme zor

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, hükümetin koyduğu yüzde 5’lik büyüme hedefinin zor olduğunu, ancak yüzde 2-3 gibi büyüme olabileceğini belirtti. Deneyimli işadamı büyümenin önünde cari açık riskinin olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın belirlediği hedeflere göre 2020’de yüzde 5 büyüme, cari işlemler dengesinin yüzde 1.2 açık vermesi, yıl sonunda enflasyonun yüzde 8.5 düzeyine gerilemesi bekleniyor.

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Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre Özilhan, ekonomide yüksek büyüme için inşaata giden paranın üretime aktarılmasını önerdi.

Sektör sektör stratejik planlarının hazırlanması gerektiğini ifade eden Özilhan şöyle konuştu: “Stratejik planlarımız eksik. Bunlara ağırlık verilmeli. Doğru düzgün üretime yönelik planlamalarla istikrarlı bir Türkiye’ye geçilebilir. Yabancı yatırımcı için hukuk ve adalet sistemi önemli. Yerli ve yabancı yatırımcı için güvenilir ve öngörülebilir bir ortam oluşmalı. Yatırım için de talep olmalı. Talep olursa iş büyütülür, yatırım yapılır. Bu yıl için çok ümitliyiz. Üretim, ihracatla büyüteceğiz ülkeyi. İnşaata giden parayı üretime vermeliyiz. Turizm de iyi olacak diye ümit ediyoruz. Devlet ve özel sektör sivil toplum kuruluşlarının beraber oluşturacağı projelerle önümüzdeki dönemin sektör sektör stratejik planlarının hazırlanması gerekir. Tarım ve üretim de dahil. Basamakları teker teker çıkacak noktaya gelir Türkiye.”

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Anadolu Grubu, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nda (TOGG) da yer alıyor.