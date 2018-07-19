İşadamı Fatih Oflaz’a kızına cinsel istismardan 18 yıl dokuz ay hapis cezası

İşadamı Fatih Oflaz’a kızına cinsel istismardan 22 yıl altı ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın sabıkası bulunmadığı için cezayı 18 yıl dokuz aya indirdi.

Habertürk’ten Zülfikar Ali Aydın’ın haberine göre MTV ve Eurosport gibi pek çok eğlence ve tematik kanalın Türkiye temsilcisi Oflaz, yedi yıl boyunca kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

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İstismar nedeniyle psikolojik tedavi gören genç kızın üç kez intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Yargılama sırasında duruşma salonunda zaman zaman ağlama krizi geçiren Oflaz’ın kızı şunları söyledi: “Babam her zaman despot bir insan oldu. Söylediği her şeyin yapılması gerekiyordu. Yedi buçuk yaşımdan 15 yaşıma kadar sürekli istismara uğradım. Babamla annem ayrıldıktan sonra ben hep annemin zoruyla babamın evine gitmek zorunda kalıyordum. Yıllarca buna sesimi çıkarmadım. Çoğunlukla sanki bir şey olmamış gibi yaşamayı tercih ediyordum. O dönemden itibaren gece uykularım hiç rahat olmadı. Hep kabusla uyandım. Babamdan, beni babamın evine gönderen annemden, buna engel olmadığı için abimden ve karşı koymadığım için kendimden nefret ettim.”

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Oflaz ise suçlamalara, kızının annesini ve dolaylı olarak da kızını suçlayarak yanıt verdi. Oflaz’ın iddiasına göre anne Aslı Kocaoğlu, kızı için ödediği nafaka kesilince emlak aldırmak için kızını babasına karşı yönlendirmeye başladı. Emlak almayı reddedince de bu yola başvurdu.

Oflaz duruşmada, başta kızıyla ilişkisinin iyi olduğunu ifade ederken, “Balık tutar, kayak yapar, pizzacıya giderdik. Hayvanlardan korkmazdı. Bisiklete binmeyi çok severdi” dediği kızının zamanla sorunlu bir karaktere dönüştüğünü öne sürdü. Kızının sorunlu bir sosyal çevresi olduğunu, erkek arkadaşının uyuşturucu kullanan biri olduğunu söyledi.

‘Önce para istedim, sonra şikayetçi oldum’

İşadamı şöyle devam etti: “15 Temmuz olayları sonrası Aslı, beni kızımın yaşadığı eve davet etti. Gittiğimde içeride kızım, eski eşim Aslı ve daha öncesinde tanımadığım ama kendisini vekilleri olarak tanıtan bir avukat vardı. Avukat bana bir metin uzatıp sekiz yaşından 16 yaşına kadar kızıma cinsel tacizde bulunduğumu, bu sebeple çalışamaz hale geldiğini ve 10 milyon dolar vermem gerektiğini, vermezsem şikayette bulunacaklarını söyledi. Bu iddiayı ilk kez orada duydum. Bu iddia neticesinde eski karım Aslı’ya ‘Ne yapıyorsun’ diye sorduğumda Aslı da bana ‘Ödeyeceksin yoksa seni rezil ederiz’ dedi. Ben o sinir ile bir şeyler söyleyip çıktım. O dönemde durumu eşim Monica’ya da anlattım. Sonrasında Aslı Kocaoğlu ile bir kez telefonda görüştüm. ‘İftira atmaya utanmıyor musun? Maddi durumu da biliyorsun, bu parayı ödeyemem’ dedim. Suçlamaların tamamı iftiradır.”

Oflaz’ın anlattığı bu görüşmenin Galata’daki bir evde geçtiği belirtildi. Mahkeme bu görüşmede yaşananları istismar mağdura da sordu. Çocuk, babasının ‘iftira’ dediği olayları ve görüşmeyi mahkeme huzurunda şu sözlerle anlattı: “Babamla yüzleştikten sonra o görüşmede bir daha dönmemek üzere yurt dışına gitmesini, çocuklarını bir daha görmemesini ve 10 milyon dolar para vermesini söyledim. Bana kendisi o güne kadar 120 bin dolar vermişti. Verdiği paraya hiç dokunmadım. Sonra kan parası istiyormuş gibi kendim rahatsız oldum. Sonra da babamdan şikayetçi oldum. Bu öylesine atılacak bir iftira değildir.”

Psikiyatr mahkemede anlattı

İstismar davasında mahkemeye çağırılan psikiyatrist hekim Turgut Kundakçı ise tedavi sürecinde yaşadıklarını hakimlerin huzurunda şöyle anlattı: “Mağdur genç kız ile görüşmeye başladıktan tam dokuz ay sonra bana ‘Güvenliğimi sağlarsanız babamla yüzleşmek istiyorum’ diye söyledi. Ben de bunu yapabileceğimi söyleyince, 30 Eylül 2014’te babasıyla bir terapi seansı yaptık. Terapi sırasında mağdur babasına durumu anlatamayınca ben Fatih Oflaz’a sekiz ile 13 yaşları arasında kendisinin cinsel istismarına maruz kaldığını bana ilettiğini söyledim. Fatih Oflaz bunu kabul etti. Hatta bir süre Amerika’ya gidip dört seans terapi gördüğünü söyledi. Fatih Oflaz kendisiyle ilgili de bazı bilgiler verdi. Bu özel bir bilgidir ve hekim olduğum için açıklamam doğru olmaz ancak sanık Fatih Oflaz yurt dışında dört kez psikoterapiye gittiğini, bu konuyu orada ilk kez açtığını, konunun kızını taciz etmesi ile ilgili olduğunu ilk kez orada bana söyledi. Hatta kendisi bunun sebebi olan çocukluğunda başına gelen bir olayı da orada anlatmış. Kendisi benden iyileşmek adına talepte bulundu. Tedavisine benimle devam etmek istediğini söyleyince kızı tepki gösterdi. ‘Benim kurduğum olumlu bir ilişkiyi elimden almak istiyorsun’ diyerek kızdı. Mağdur kızın babasından istediği tek şey tekrar normal baba kız ilişkisini yakalayıp yakalayamayacağını görmekti. Fatih Oflaz gayet pozitifti. Kızına ‘Aramız iyi olacak’ dedi. Mağdurun bana anlattığı her şey travmatik bellek ile uyumluydu. Travmatik bellek hiçbir zaman değişmez. Fatih Oflaz’ın kızıyla yüzleştiğinde ‘Ben sana iyi bir baba olamadım’ deyip ağladığını hatırlıyorum.”

Sabıkasız olduğu için cezada indirim uygulandı

Kundakçı mahkemede Fatih Oflaz’ın durumunu ‘pedofili’ olarak tanımlayarak ve şöyle devam etti: “Bu 18 yaşından ufak kişilerle, bu kişilerin kabul edip etmediğine bakmaksızın onlarla cinsel münasebet kurulmasıdır. Ben mağdur çocuğa kronik dissosiyatif bozukluğu teşhisi koydum. Bu teşhisin nedeni çocukluk döneminde yaşanan yüzde 95-yüzde 98 oranındaki cinsel istismardır.”

Mahkeme, yaklaşık iki yıl süren yargılama sonunda ortaya çıkan tanık ifadeleri, Adli Tıp Kurumu’nun verdiği istismar raporuna göre, ruh sağlığının bozulduğuna ve sanık baba Fatih Oflaz’ın ‘birden fazla kez çocuğunu istismar ettiğine’ karar verdi.

Oflaz kendi çocuğuna karşı kasıtlı işlediği suç nedeniyle 22 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın sabıkasız olması dikkate alınarak ceza 18 yıl dokuz aya indirildi.

Mahkeme, Oflaz için yurt dışına çıkış yasağı koyup adli kontrol uygulama kararı aldı.