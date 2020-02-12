İşadamı Faruk Güllü’ye ‘FETÖ’den sekiz yıl dokuz ay hapis

İşadamı Faruk Güllü’ye ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verildi.
Güllü’nün dosyası, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) davasından ayrılarak İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.
Davanın bugün karar duruşması yapıldı. Mütalaa açıklayan savcı, Güllü’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Mahkeme, yargılama sonunda işadamına sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verdi. Güllü, cezaevinde bulunduğu süre gözönünde bulundurularak adli kontrolle tahliye edildi.