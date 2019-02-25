İşadamı ekonomik belirsizlikten yakınıyor: Tarot falı açacağız

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, ekonomide öngörü yapamamaktan yakınırken “Ekonomistler bile öngörü yapamıyor. Neredeyse falcı getirip ‘Tarot açalım’ diyeceğiz” dedi.

Anıl Alirıza Şohoğlu. Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a konuşan Şohoğlu, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizi ‘makro ekonomik’ olarak değerlendirirken “İlk defa Türkiye’de zam yapılmayıp işçilerin ‘Evet ben çalışırım, beni işten çıkarma’ dediği dönemi yaşıyoruz. Güzel bir restorana gittiniz yediniz içtiniz, hesap gelir ya hani… İşte şimdi hesap geldi. Bu hesap ödenecek” ifadelerini kullandı.

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Kimsenin öngörüde bulunamadığını ve rahatlamak için suların durulması gerektiğini dile getiren Şohoğlu iş insanları olarak kendilerinin içinde bulunduğu durumu da şöyle anlattı: “TÜGİAD’da biz ayda iki kez yönetim kurulu toplantısı yapıyoruz. Şubelerden ya da danışmanlardan ekonomik öngörüler alıyoruz. Ekonomistler bile öngörü yapamıyor. Şöyle diyor; ‘Şöyle olursa böyle olur, onu ben de biliyorum.’ Neredeyse ‘Falcı getirip tarot açalım’ diyeceğiz. Tarota soralım, bir de küre koyalım soralım anca o karar versin. Bu aslında sadece Türkiye ile ilgili de değil. Adam gidip bir tweet atıyor… Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Öngörülebilirlik yok. Öngörülebilirliğin olmadığı bu denizde nasıl yol alacağız? Tek şansımız var işimize sahip çıkacağız, daha çok çalışacağız.”

