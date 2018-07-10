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Yaramazlara biraz batar!

İşadamı Aziz Yıldırım’a ‘tehdit’ suçundan altı aya kadar hapis talebi

 

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında ‘tehdit’ suçundan altı aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Kadıköy’deki Caferağa Spor Salonu’nda 7 Mayıs 2017’de oynanan Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçı öncesinde Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör arasında kavga çıkmıştı.

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Karşılıklı şikayetlerin ardından Yıldırım hakkında Eyigüngör’e tokat attığı suçlamasıyla ‘kasten yaralama’dan dört aydan bir yıla kadar, Eyigüngör hakkında da ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ten bir aydan dokuz aya kadar hapis cezası istenmişti.

Kavgaya dair bir dava daha açıldı.

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Altı ay istendi

İstanbul Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım’ın ‘tehdit’ suçunu işlediği iddiasıyla altı aya kadar hapsi istendi.

İstanbul Anadolu 69’uncu Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameye kabul ederek duruşma günü verdi.

İddianamedeki suçlamalar

İddianamede Yıldırım ve Fenerbahçe yöneticilerinden Ali Cenk Başak’ın olay sırasında ve maçın ardından rakip kulüp başkanı Işık Eyigüngör’e yönelik açıklama yaptıkları, açıklamaların basit tehdit suçunun unsurlarını taşıdığı öne sürüldü.

Savcılık, Yıldırım’ın şikayetçi Eyigüngör’e önce tokat attığını, ardından da parmağını sallayarak “Bitireceğim seni, daha da beter yapacağım” dediğini; Ali Cenk Başak’ın da “Seni bitireceğim, daha da beter yapacağım, sen göreceksin” diyerek Eyigüngör’ü tehdit ettiğini savundu.

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