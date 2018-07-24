İş Yatırım’dan faiz yorumu: Büyümeye dair endişe enflasyon kaygısının önüne geçti

İş Yatırım’ın, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) politika faizini sabit tuttuğu toplantı sonrasında yayınladığı analizde, ‘büyümeye ilişkin risklerin enflasyon kaygısının önüne geçtiği’ vurgulandı.

Merkez Bankası, piyasadaki beklentilerin aksine politika faizi haftalık repo faiz oranını yüzde 17.75’te sabit tutma kararı almış, kararla birlikte döviz kurlarında yukarı yönlü sert hareket gözlenmişti.

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İş Yatırım’ın analizinde “Yılın ikinci yarısında büyümeye dair endişeler nedeniyle piyasanın 100-125 baz puanlık faiz artışı beklentisinin aksine MB’nin faiz artışına gitmeyeceğini düşünüyorduk” dendi.

MB’nin maliye politikasının enflasyonla mücadelede vereceği katkının ve enflasyonu etkileyen diğer unsurların yakından izleneceğine yönelik açıklamasının hatırlatıldığı analize şöyle devam edildi:

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“Yani MB enflasyon görünümünde devam eden bozulmaya rağmen yeni bir karar öncesinde nisandan bu yana yaptığı 500 baz puanlık faiz artışının gecikmeli etkisini ve maliye politikasının parasal aktarım mekanizması üzerindeki etkisi takip edecek. Özetle, Merkez Bankası iktisadi faaliyetin seyrine dair artan endişeler nedeniyle bugünkü toplantısında faizi arttırmadı. Enflasyon cephesindeki ihtiyatlı/karamsar görüşünü koruyan MB sıkı duruşu ‘uzunca bir süre’ koruyacağını söylüyor. Bu ekleme bir faiz artışı gelmese de şahin duruşun arttığına işaret ediyor.”

Önümüzdeki aylarda iktisadi faaliyetin seyri ve enflasyonun görünümü para politikasının rotasını belirleyecek.

Yılın ikinci yarısında büyümeye dair risklerin enflasyon kaygısının önüne geçtiği bir metin görüyoruz.

Dolayısıyla lirada hızlı ve sert bir değer kaybı olmadığı sürece MB’nin sıkı duruşu koruyacağını ancak ilave bir faiz artışına gitmeyeceği kanısındayız.

Enflasyonda kayda değer bir iyileşme sürecine girilmesi için kolektif bir çalışma gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda son dönemdeki açıklamalarında enflasyona dair gelişmelere ve sıkı mali duruşun önemine değinen ekonomi yönetiminin atacağı adımlar yakından izlenecek.”