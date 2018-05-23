İş Yatırım’a göre TL’nin düşüşü engellenebilir: Merkez müdahale etmeli

İş Yatırım’ın piyasa bülteninde, cumadan bu yana parite karşısında yüzde 6.0 değer yitiren liranın kayıplarını kısmen geri alması için Merkez Bankası’nın müdahalesinin gerektiği vurgulandı.

İş Yatırım’ın ‘Türk lirasının engellenebilir düşüşü’ başlıklı günlük piyasa bülteninde şöyle dendi: “Bu defa düşüş gelişmekte olan ülkelere yayılan bir satış dalgasından kaynaklanmıyor. Tam tersine kırılgan beşli arasında görülen real, ruble, rand, Kolombiya ve Şili pesolarında güçlü değer kazancı var. Türkiye varlıklarında liradaki değer kaybından bağımsız bir toparlanma çabası görüyoruz. Hisse senetlerinde, devlet iç borçlanma senetlerinde, avro tahvillerde en çok değer kazanan para birimleri arasında yer aldık. Ancak yükselişin devam etmesi için Merkez Bankası’nın müdahalesi ve Türk Lirası’nın kayıplarını kısmen geri alması gerekiyor.”

Reklam

Merkez Bankası’nın kurlara müdahalesi için iki temel enstrümanı var. Bunlardan biri doğrudan piyasaya dolar satışı diğeri, faiz artırımı.