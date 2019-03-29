İş Yatırım: Negatif ayrışmaya devam ediyoruz

İş Yatırım’ın günlük piyasa bülteninde Türkiye varlıklarının dünyadan negatif ayrışmaya devam ettiği vurgulandı.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL seçim öncesi son işlem gününe yükselişle başladı ve önceki gün 5.30 seviyelerine kadar gerileyen kur yüzde 1’in üzerinde yükselerek 5.62’nin üzerine çıktı.

Reklam

Geçen hafta yüzde 24 seviyesindeyken bu hafta sert yükselişe geçerek 1,200 seviyelerini gören swap piyasasında gecelik vadede TL faizi ise dün yüzde 35’e kadar geriledi.

MSCI Türkiye’nin ay başından beri yüzde 16 ile en kötü performans gösteren hisse senedi endeksi olduğu aktarılan günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Londra swap faizlerinin normalleşmeye başlamasına rağmen MSCI Türkiye Perşembe günü yüzde 1.4, aybaşından beri yüzde 16 kayıpla en kötü performans gösteren gelişmekte olan hisse senedi endeksi oldu.

Reklam

MSCI Türkiye gelişmekte olan piyasaların fiyat kazanç oranına göre yüzde 51 iskonto ile Rusya’dan sonra en ucuz gelişmekte olan endeks konumunda. Ancak Merkez Bankası faizleri üzerinde seyreden Londra swap faizleri ve lira üzerinde devam eden baskı Borsa İstanbul’un yükselişini sınırlıyor.

ABD-Çin görüşmelerinin uzaması, Brexit’e yönelik belirsizlikler ve doların güçlenmesine rağmen gelişmekte olan piyasalar 2016 yılından beri en güçlü ilk çeyreğini yaşıyor. Asya piyasaları Çin’in önderliğinde yükselişini sürdürüyor. Arjantin ve Brezilya gibi son dönemde geride kalan piyasalarda sert tepki alışları görülüyor.”

Deniz Yatırım ise Merkez Bankası’nın hamlelerinin etkili olmaya devam ettiğini, sakinleşme sürecinin ise bir iki hafta daha zaman alabileceğini yazdı.