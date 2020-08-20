İş makinesiyle balkona ‘yükselip’ evlenme teklifi etti

Aydın’ın Söke ilçesinde çiftçilik yapan İlker Yörük, sevgilisinin yaşadığı apartmanın 3’üncü katındaki balkonuna iş makinesinin kepçesiyle çıkarak evlenme teklifi etti.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 25 yaşındaki Yörük 23 yaşındaki kız arkadaşı Müge Karaoğlu’na sıradışı evlilik teklifi yapmak istedi.

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Ağabeyi ve arkadaşlarından yardım isteyen Yörük, temin ettiği iş makinesinin kepçesine binerek kız arkadaşının oturduğu apartmanın 3’üncü katına doğru yükseldi. Müzik ve konfeti eşliğinde havai fişek patlatan Yörük, “Benimle evlenir misin” yazılı pankart açtı.

Balkona çıkan Karaoğlu, şaşkınlık yaşadı. Yörük, Karaoğlu’nun evlilik teklifine “Evet” demesinin ardından, iş makinesinin üzerindeyken yüzük taktı. Sonra da balkona indi.

Karaoğlu, “Bir anda erkek arkadaşımı evimizin balkonunda gördüğümde şoke oldum. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Fikri ağabeyi ve yengesinin verdiğini belirten Yörük ise şunları söyledi: “Yanımda olan abim ve yengem olmak üzere arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evlilik teklifimi yaptım, kız arkadaşım da ‘Evet’ dedi. İnşallah en kısa zamanda da nişan yüzüklerimizi takıp, düğün tarihimizi belirleyeceğiz.”