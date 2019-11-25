İş makinesinin ezdiği işçi yaşamını yitirdi: ‘İşçilerin uyarıları dikkate alınmıyor’

İstanbul Ambarlı Limanı’ndaki liman işletmesi Marport’ta dün iş makinasının altında kalan işçi Metin Delibaşı yaşamını yitirdi. İşçiler yeterli iş güvenliği önlemleri alınmadığı için iş cinayetinin yaşandığını savundu.

2001 yılında Arkas Holding ve İsviçreli ortağı TIL Holding ortaklığıyla kurulan Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., onlarca araç ve yedi adet rıhtımla, 530 bin metrekare alanda hizmet veriyor.

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Evrensel’den Vedat Yalvaç’ın haberine göre Marport Limanı’nda dün saat 15:35’te iş makinesinin ezdiği işçi Metin Delibaşı yaşamını yitirdi.

Emekçiler, daha önce liman yetkililerinin uyarıldığını fakat eski iş makinesinin değiştirilmediğini söyledi.

Sürücünün önünü görmekte zorluk çektiğini aktaran işçiler, daha önce de iki defa iş kazası atlatıldığını söyledi.

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Yaşananlar ‘kader’ değil

Liman-İş Sendikası İstanbul Bölge Başkanı Sinan Ceviz, iş cinayetinlerinin güvencesiz ve kuralsız çalışmanın sonucu olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Ambarlı limanı sık sık iş kazalarının yaşandığı bir limandır. Bu kazalar ne yazık ki işçi cinayetlerine dönüşmektedir. Son olarak Marport’da yaşanan iş cinayeti de ‘bile bile yaşanmıştır’ demek durumu doğru ifade etmek olur. Çünkü arkadaşların uyarılarına rağmen eski bir iş makinesi kullanılmaya devam edilmiş ve uyarılar dikkate alınmayarak tedbir alınmamıştır.”

Sendikalaşmaların da engellendiğini belirten Ceviz, sözlerine şöyle devam etti: “Marport ve Ambarlı Limanı’nda zaman zaman işçiler sendikalaşmak istemiş ve işçilerin bu hakları baskı ile engellenmiştir. Sendikayı engellemeyi marifet sananlar kuralsız çalışmanın sorumlularıdır. Dün olduğu gibi bugün de yaşanan iş cinayetlerinin sorumlularıdır. Biz bir kez daha işçi arkadaşlarımıza sesleniyoruz; bu yaşananlar kader değildir, gelin çalışma koşullarımızın iyileşmesi için birlik olalım sendikalaşalım. İş cinayetleri engellenebilir sıranın bir başka arkadaşımıza gelmesini beklemeyelim.”