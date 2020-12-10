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Yaramazlara biraz batar!

İş makinesinden düşen işçi ve üzerine düştüğü arkadaşı yaralandı

Düzce’nin Beyköy beldesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikada forkliftten düşen işçi ile üzerine düştüğü arkadaşı yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Tanju Gündüz, fabrikada çalışırken dengesini kaybederek forkliftten arkadaşı Fazıl Gemici’nin üzerine düştü.

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Gündüz’ün ayağı kırılırken Gemici’nin ise başında kanama meydana geldi.

İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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