İş makinası su kuyusuna düştü

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, iş makinası, eski bir su kuyusunun içine devrildi. İş makinası vinçle kuyudan çıkarılırken makinanın operatörü kazayı yara almadan atlattı.

Fotoğraf: DHA

Hicret Mahallesi, Kürşat Sokakta yapılması planlanan okul inşaatı için yapılan çalışma kapsamında arazideki bazı ağaçlar kesildi ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Temizlik çalışmalarına katılan bir iş makinası manevra yaptığı sırada önceden kullanılan ve üzeri kapatılan su kuyusuna düştü.

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Üstü kapatılan kuyuyu fark edemeyen operatör, iş makinasının kuyuya düşmesine engel olamadı. İş makinası çağrılan vinç yardımıyla düştüğü kuyudan çıkarıldı.