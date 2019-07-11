Diken

Yaramazlara biraz batar!

İş makinası su kuyusuna düştü

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, iş makinası, eski bir su kuyusunun içine devrildi. İş makinası vinçle kuyudan çıkarılırken makinanın operatörü kazayı yara almadan atlattı.

Fotoğraf: DHA

Hicret Mahallesi, Kürşat Sokakta yapılması planlanan okul inşaatı için yapılan çalışma kapsamında arazideki bazı ağaçlar kesildi ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Temizlik çalışmalarına katılan bir iş makinası manevra yaptığı sırada önceden kullanılan ve üzeri kapatılan su kuyusuna düştü.

Reklam

Üstü kapatılan kuyuyu fark edemeyen operatör, iş makinasının kuyuya düşmesine engel olamadı. İş makinası çağrılan vinç yardımıyla düştüğü kuyudan çıkarıldı.

SON HABERLER

Şimşek’ten yeni parti sorusuna yanıt: Zamanı gelince konuşuruz

Ekonomiden sorumlu eski bakan ve eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, parti kurması beklenen eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklinde yer alan yorumlara ilişkin soruya, “Zamanı gelince konuşuruz” diye yanıt verdi.

Şule Çet davası: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

29 Mayıs 2018’de Ankara’da, cinsel saldırıya uğrayıp, plazanın 20’nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümü ile ilgili davanın üçüncü celsesi sonunda mahkeme heyeti, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek mahkemeyi 16 Ekim’e erteledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...