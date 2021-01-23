İş kazasında kaybetmişti: Dünyanın ilk çift kol-omuz nakliyle en büyük hayali gerçek oldu

23 yıl önce bir iş kazasında iki kolunu da kaybeden İzlandalı adam dünyanın ilk çift omuz kol nakliyle hayaline kavuştu.

Fransa’nın Lyon şehrinde 14 saat süren operasyon sonrası doktolar 48 yaşındaki hastanın durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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İş kazasından yıllar sonra uygun donör bulunmasıyla en büyük hayali gerçekleşen Felix Gretarsson’ın yeni kollarını ne kadar hareket ettirebileceği henüz netlik kazanmadı.

Operasyonu yürüten cerrah Aram Gazarian, bu kadar büyük kayıp yaşamış birine az da olsa bir şey vermenin de çok büyük bir gelişme olduğunu belirtti.

Elektrisyen Gretarsson 12 Ocak 1998’de yüksek gerilim hattında çalışırken 11 bin voltluk akım ellerini yakarak onu yere fırlattı.

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Vücudunda kırıklar, iç kanama olan Gretarsson üç ay komada kaldı ve iki kolu da ampüte edildi. Sonrasında karaciğer nakli de dahil bir dizi operasyon geçirdi.

El nakli operasyonlarının öncü ismi Jean-Michel Dubernard, bir konferans için İzlanda’ya geldiğinde Gretarsson iletişime geçerek kaybettiği uzuvları için ameliyatın mümkün olup olmadığını sordu.

Eşinin anlatımıyla bu ameliyat Gretarsson’ın en büyük hayaliydi.

Uygun donörü bulmak için geçen yıllar boyunca 50 kişiden oluşan bir ekip operasyon için hazırlıkları tamamladı.

Doktorlar üzerinden dokuz gün geçen operasyon sonrsı bir komplikasyon yaşanmadığını ancak böylesi bir ampütasyonda garanti vermenin mümkün olmadığını hastanın önünde uzun bir eğitim süreci olduğunu belirtti.