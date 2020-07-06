İş insanından eski AKP’li vekil ve akrabaları için suç duyurusu: Yiğit Bulut’un ismiyle kandırdılar

İranlı iş insanı Imad Kachkoul (İmad Kaçkul) 30 Haziran’da eski AKP Adıyaman milletvekili Salih Fırat, Sayit Subaşı (Fırat’ın kayın biraderi), Efe Subaşı (Sayit Subaşı’nın oğlu) ve Y. Bulut Danışmanlık şirketi hakkında ‘nitelikli dolandırıcılıktan’ şikayetçi oldu.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’nün haberine göre Kachkoul’un Türkiye dışında Mısır, Irak, Suriye, Tanzanya gibi ülkelerde şirketleri var.

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İddiaya göre, ‘corona’ya Türkiye’de yakalanan iş insanı, salgın nedeniyle özel uçakla Mısır’a dönmek isterken, AKP’li eski vekil ve akrabalarınca dolandırıldı.

İddiaya göre olay şöyle yaşandı:

Salih Fırat’ın TBMM milletvekili giriş kartı bulunan 06 SS 779 plakalı aracı ile Kachkoul otelinden alındı. Fırat’ın Meclis’te odası olmamasına rağmen Efe Subaşı, iş insanına “Salih Bey’in makamı yoğun, Metin Gündoğdu’nun odasında ağırlayacağız” dedi. Kachkoul’u odaya götürüp hatıra fotoğraf çektirdiler, 15 Temmuz anıtını gezdirdiler. Fırat’ın odasına çıkılacakken “Salih bey çok acil Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çağrıldı” dendi.

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Kachkoul, Ümitköy’deki AK Par Mimarlık ofisine götürüldü. Efe Subaşı, iş insanını babası Sayit Subaşı ile tanıştırdı. Kachkoul, Sayit Subaşı’nın kendisini Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un özel kalem müdürü olarak tanıttığını iddia etti. Subaşı’nın, ofisin Salih Fırat ve Bulut’a ait olduğunu söylediğini öne sürdü.

İddiaya göre Subaşı, 25 Mart’ta Mısır’a özel uçak kiralayarak gitmek isteyen iş insanından 100 bin dolar talep etti. Kachkoul, 26 Mart’ta 70 bin doları Y. Bulut Danışmanlık şirketine ‘Özel uçak için teminat- Imad Kachkoul’ açıklaması ile gönderdi. Hakkında açılmış 55 ayrı ‘sahtecilik ve dolandırıcılık’ davası, 16 ayrı arama kararı bulunduğu ileri sürülen Sayit Subaşı’na bir daha ulaşamadı.