İş ilanı tepki çekmişti: Destek Yayınları’na 3 bin lira ‘ayrımcılık’ cezası

Kariyer sitesi eleman.net’e verdiği iş ilanında başörtülü kadınların başvurularını değerlendirmeyeceğini beyan eden Destek Yayınevi’nde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin lira idari para cezası verildi.

Destek Yayınları, eleman.net’e muhasebe ve finans bölümüne personel almak için verdiği iş ilanında “Erkek adayların ve türbanlı adayların CV’leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz” ifadelerini kullanmıştı.

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İlanın tepki çekmesi üzerine yayınevi özür dilemiş, “Türbanlı çalışanımız var, ayrımcılık yapmayız” diyerek kendini savunmuştu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) konuyla ilgili resen inceleme başlatmıştı.

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Bu kapsamda yayınevinin, internet sitesinin ve ilanı hazırlayan çalışanın konuyla ilgili beyanları alındı.

Beyanları değerlendiren kurum, ayrımcılık yasağının ihlali nedeniyle Destek Yayınları’na 3 bin lira, ilanın yayınlandığı internet sitesine de bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.