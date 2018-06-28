İş ilanı tepki çeken Destek Yayınları: Türbanlı çalışanımız var, ayrımcılık yapmayız

Destek Yayınları, muhasebe elemanı alımında ‘türbanlıların cv’lerinin değerlendirmeye alınmayacağı’ notunu düşerek ilan veren çalışanlarını işten attıklarını bildirdi.
Yayınevi, eleman.net’e verdikleri 21 Haziran tarihli iş ilanında, ‘muhasebe-finans personeli’ alacaklarını belirtmişti.
İlanda iş için gerekli donanımlar sıralandıktan sonra yalnızca kadınların işe alınacağı ifade edilmiş, “Türbanlı adayların CV’leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz” notu düşülmüştü.
İlanın sosyal medyada paylaşılması sonrası çok sayıda kişi yayınevini ayrımcılıkla suçlamıştı.
‘Ayrımcılık yapmayız’
Yayınevinden eleştiriler üzerine açıklama geldi.
Destek Yayınları, ilana yönetimin bilgisi olmadan bu şekilde not düşüldüğü belirtilerek ilanı veren kişini işine son verildiği ifade edildi.