‘İş güvencesi’ verilmişti: Erzurum’da özelleşen şeker fabrikasında işçiler atıldı

Yakın dönemde özelleştirilen Erzurum Şeker Fabrikası’nda ‘iş güvencesi’ verilen işçilerin işine son verildi.

Hükümet, devlete ait 14 şeker fabrikasını özelleştireceğini duyurduktan ihaleye çıkılmıştı. Fabrikalardan 13’ü yeni sahiplerini bulmuştu.

Reklam

Erzurum Şeker Fabrikası, 287 milyon lira bedelle Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.’ye satılmıştı.

Evrensel’in haberine göre, işsiz kalan işçiler, “Hükümet yetkililerimiz şimdi nerede? Oy toplamaya geldikleri zaman ‘Sizi mağdur etmeyeceğiz’ demişlerdi. Özellikle Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Öz, bizi mağdur etmeyeceğini söylemişti ama pazartesi günü itibariyle hepimizin işine son verildi” dedi.