İş Erdoğan’ın imzasına kaldı: BİK, gazetelerin ilan ücretini artırmak istiyor

Basın İlan Kurumu (BİK), ulusal ve yerel ölçekteki gazetelere verilen resmi ilanların ücretlerini artırmak istediğini bildirdi.

ABD Doları’nın Türk Lirası karşısındaki yükselişi, kağıdını ve diğer baskı malzemelerini ithal eden basılı gazeteleri zora sokmuştu.

Reklam

Baskı maliyetlerinin artışı, gazetelerin satış fiyatlarının yükselmesine yol açarken bazı gazeteler kapanmış, birçoğu da sayfa sayısını düşürmek zorunda kalmıştı.

AA’dan Etem Geylan’a konuşan BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, yeni bir teklif hazırladıklarını, bunun hayat geçmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

Reklam

Arslan’ın verdiği bilgiye göre BİK, bundan sonra 50 binden az satan gazetelere verilen resmi ilanlarda sütun/santim fiyatını 12 buçuk liradan 15 liraya çıkarmak istiyor.

Tirajı 50 bini geçen gazetelerde ise sütun/santim fiyatının 40 liradan 45 liraya çıkarılması öngörülüyor.

BİK yetkilisi, yeni ilan tarifesinin hayata geçirilmesinin sektöre ‘can suyu’ olacağını söyledi.