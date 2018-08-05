İş cinayetleri durmuyor: Mermer ocağında üzerine taş düşen 46 yaşındaki işçi öldü

Antalya’da 45 yaşındaki Bayram Ali Özel, çalıştığı mermer ocağında üzerine taş düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
İş cinayeti dün Demre ilçesindeki bir mermer ocağında meydana geldi.
Ocakta rok (hidrolik kaya delici) ustası olarak çalışan Bayram Ali Özel’in üzerine çalıştığı sırada taş düştü.
Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özel, arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Özel hastanede hayatını kaybetti.
Özel’in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale’ye gönderilecek.