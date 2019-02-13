İş cinayeti: İnşaat terasından düşen işçi hayatını kaybetti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde inşaatı devam eden binadan düşen işçi hayatını kaybetti.
Adaağzı Mahallesi Yalancıboğaz mevkiindeki bir marinada demir işçisi olan Doğan Konyalıoğlu, inşaatı devam eden dört katlı binanın terasından dengesini kaybederek düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gitti.
Ağır yaralanan 54 yaşındaki Konyalıoğlu ilçedeki Özel Marmaris Ahu Hastanesi’ne kaldırdı.
Başından ağır yaralanan Konyalıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konyalıoğlu’nun cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.