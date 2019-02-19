İş cinayeti: Forklift ile kamyonun arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Sakarya’da bulunan yem fabrikasında yük indirme işlemi sırasında kamyon ile forkliftin arasına sıkışan 46 yaşındaki Recep Aktaş hayatını kaybetti.
Olay dün öğlen saatlerinde Geyve ilçesindeki fabrikada meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Aktaş, yem yüklü kamyondan forkliftle yük taşıma işlemi yapıldığı sırada iş makinesiyle kamyonun arasına sıkışarak ağır yaralandı.
Çalışanların durumu fark etmesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Aktaş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağır yaralı Aktaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.