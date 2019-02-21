İş cinayeti: 400 kiloluk elyaf rulosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki tekstil fabrikasında çalışan bir işçi yaklaşık 400 kiloluk elyaf rulosunun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan fabrikada işçiler çalıştığı esnada depoda üst üste istiflenmiş rulolardan biri devrildi.
39 yaşındaki Erkan Şahin devrilen 400 kiloluk rulonun altında kaldı.
İşçilerin yardımıyla rulonun altından çıkarılan Şahin, fabrikaya gelen sağlık ekipleri tarafından Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.