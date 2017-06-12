İş buralara geldi: HDP’li vekil eşinin aracını durduran astsubayı ‘FETÖ’cü ilan etti

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, eşinin arabası aramak isteyen astsubayı ‘FETÖ’cü diye yaftaladı.

Önlü’nün eşi Hayriye Önlü, önceki gün saat 18.00 sıralarında Tunceli kent girişinde kontrol noktasında durduruldu. Bagajı açması istenen Önlü, arabanın TBMM tarafından milletvekili aracı olarak tescil edildiğini söyleyerek aratmak istemedi. Jandarmaların arayacaklarını söylemesi üzerine Önlü telefon ederek eşini çağırdı.

Kontrol noktasına gelen Önlü ile bir astsubay arasında tartışma çıktı. Astsubay Önlü’ye, “HDP’li vekiller hakkında iddianameler var. Biz bunu haberlerde görüyoruz” derken Önlü de astsubayı ‘FETÖ’cü olmakla suçladı.

Astsubayın Önlü’ye parmak salladığı, Önlü’nün de astsubayı ittiğinin görüldüğü tartışmada Önlü astsubaya “Sen yasanın üzerinde değilsin” derken astsubay Önlü’ye “Uymayanı uyduracağız” diye yanıt veriyor.

Önlü, tartışmanın videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Videodaki diyalogların tamamı şöyle:

Önlü: Nedir? Teröristtir, yasaya dayanmıyorsa teröristtir. Yok ya, sen milletvekiline terörist diyorsun.

Astsubay: Milletvekili şu an bizim işimizi yapmayı engelliyor.

Önlü: Yok ya, sen milletvekiline terörist diyorsun.

Astsubay: Şu anda arkadaşları engelliyorsun. Ben diyorum ki bak, lafı saptırıyorsunuz, biz bunu haberlerde görüyoruz. HDP’li vekiller hakkında iddianameler var. Biz bunu haberlerde görüyoruz.

Önlü: Senin bunu söylemeye hakkın yok. Sen yargı mısın? Senin komutanın FETÖ’cü, sen FETÖ’cüsün o zaman, sen FETÖ’cüsün, kesinlikle sen FETÖ’sün.

Astsubay: Doğrudur, evet. Bu konuda bir şikayetin varsa git yap. Niye burada görevliyim o zaman?

Önlü: Kesinlikle sen FETÖ’cüsün. Bakın bu huzuru bozan FETÖ’cüdür. Senin komutanın yakalandı FETÖ’cü diye, daha ne o zaman, yargıdadır. O zaman sen de FETÖ’cüsün.

Astsubay: Bizim işimizi engellemeyin.

Önlü: Bak burada benim yolumu kesti, FETÖ’cü diye tutuklandı 20 gün önce.

Astsubay: Sıkışınca FETÖ’cü diyorsunuz.

Önlü: Sen diyorsun. Sen FETÖ’cüsün gerçekten. Yasalara uymayan kimdir, FETÖ’cüdür, yasalara uymuyorsun.

Astsubay: Çekiyorsun değil mi, Ben sizi şikayet edeceğim.

Başka bir görevli: Şu anda suç işliyorsunuz.

Önlü: Çek, çek, ben de çekiyorum. Zaten suç duyurusunda bulunuyorum.

Astsubay: Bulun, bulun.

Önlü: Bulundum. Bir milletvekiline terörist demek, ne demek ya?

Astsubay: (Yanında direkteki Türk bayrağını göstererek): Ben bu bayrak için ölürüm ölürüm, senin için ölmem, bayrak için ölürüm.

Önlü: Ya bu bayrak senin değil.

Astsubay: (Parmağını sallayarak) Bu bayrak bizim.

Önlü: Elini indir, elini indir (Sesini yükseltip, jandarma görevlisini iterek) Elini indir, yav elini indir.

Astsubay: Sen kimsin elimi indireyim. Görevimi yapmamı engelliyorsun. Çeksene sen, çekil sen.

Önlü: İnsanca konuş, çekmiyorum al, ceza yaz.

Astsubay: Al git (aracını kastederek).

Önlü: Ne yapacaksın? Bu araca ceza da yazamıyorsun. Milletvekili aracı diye bakın, farkı nedir, ayrıcalığı ne? Yasa yasa.

Astsubay: Ben kabul etmiyorum kardeşim, senin vekil olduğunu kabul etmiyorum, etmiyorum.

Önlü: Sen kimsin la, sen yasa değilsin. Sen yasaların üzerinde değilsin.

Paylaşılan ikinci videoda ise şu diyaloglar geçti:

Jandarma görevlisi: Uymayanı uyduracağız, uymayanı uyduracağız, ben yasaları uyguluyorum.

Polis memuru: Kamerayı kapatın, kamerayı kapatın, kamerayı kapatacaksın.

(Buradaki diyaloglar anlaşılmıyor)

Önlü: Karışmayın siz geçin, o zaman çeker gidersiniz, sizinkiler sabahtan beri çekim yapıyor.

Astsubay: Başçavuşum ben, yasalara uymayanı uyduracağım.

Önlü: Anayasaya bak, çete misin, (yanındaki görevliye dönerek) bak dinle dinle uymayanı uyduracağım diyor.