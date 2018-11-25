İş bittikten sonra: Hasankeyf’te eserlerin taşıma ihalesi iptal edildi

Batman’ın Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi ilçesi Hasankeyf’teki bazı tarihi eserlerin taşınması için Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yaptığı ihale, Danıştay tarafından iptal edildi. Eserlerin birçoğunun taşınmasının sonrasında gelen iptal kararının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı soruşturma başlattı.

Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Hasankeyf Kalesi Orta Kapı ve Yamaç Külliyesi’nin taşınma işi için DSİ tarafından yapılan ihale, 82 milyon 958 bin 910 TL teklif veren Cumhur Alp+Alp İnşaat iş ortaklığına verildi.

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İhalede 87,9 milyon TL ile ikinci en düşük teklifi veren Gökalp Proje firması, ihaleyi kazanan firmanın iş deneyim belgelerinin yetersiz ve geçersiz olduğu iddiasıyla Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Gökalp Proje Firması, taşıma işini alan iki firma ortaklığının, Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nce düzenlenen iş deneyim belgelerinde, uygulanan yapı tekniği kısmında ‘yığma, kâgir çelik ve restorasyon işleri’ yazılmak suretiyle, sunulan belgelerin tamamının restorasyon olmaması nedeniyle teklifinin yetersiz/ geçersiz olduğu belirtilerek, ihalenin kendi firmalarına bırakılmasını talep etti.

Danıştay 13’üncü Dairesi, ihalenin iptaline karar verdi. Ancak bu süreçte ihale kapsamındaki işlerin yüzde 90’dan fazlasına karşılık gelen kısmı ‘Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi ile Orta Kapı taşıma’ işi tamamlandı. Kasım ayının ilk haftası bildirilen Danıştay kararı üzerine Gökalp Proje firması, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.

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Bakanlık, şikayet dilekçesinde adı geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yakup Harmanda, kısa süre önce görevden alınan Restorasyon Daire Başkanı Bahadır Sabah ile Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürü Betül Kiminsu ve olay hakkında soruşturma başlattı.

Ayrıca yine DSİ Genel Müdürlüğü’nün Hasankeyf’teki eserlerin taşınma işlemi için gerçekleştirdiği diğer ihaleler ile Kızlar Camii, Süleyman Han Camii, El-Rızk Camii, Koç Camii gibi eserlerden bazıları taşınırken, bazılarının da taşıma hazırlıkları sürüyor.