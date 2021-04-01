İş Bankası’nın başına Hakan Aran geliyor

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü’ne yıllardır genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Hakan Aran’ın atanmasına karar verildi.

Fotoğraf: DHA

İş Bankası’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamaya göre, yönetim kurulunun bugün yapılan toplantısında, Adnan Bali’nin yönetim kurulu başkanı, Yusuf Ziya Toprak’ın yönetim kurulu başkan vekilliğine ve genel müdür yardımcısı Hakan Aran’ın genel müdürlüğe atanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

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Atama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınması takiben resmileşecek.