İş Bankası’ndan ‘serbest piyasa’ çağrısı: Dolar 6.11’i, borsa 84 binin altını gördü

Dolar/TL ABD ile ilişkilere yönelik soru işaretiyle bir hafta aranın ardından yeniden 6.11’in üzerini görürken, Borsa İstanbul 84 bin puanın da altını gördü. İş Bankası’ndan ise ‘serbest piyasa dinamiklerine bağlı kalınmalı’ çağrısı geldi.

Görsel: Reuters

ABD ile ilişkiler, S-400 meselesi, devam eden seçim süreci, TCMB’nin rezervleri ve ekonomi yönetiminin attığı adımlar kaynaklı yurtiçinde devam eden risklerin yanı sıra ABD-Çin ticaret savaşları nedeniyle dolarda küresel güçlü seyir de piyasada baskı yaratıyor.

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TL’nin dolar karşısında sert değer kayıplarını engellemek adına atılan son adım BDDK’dan gelmiş, gerçek kişilerin 100,000 dolar ve üzeri döviz alımlarında bir iş günü valör uygulamasını açıklamıştı. Birçok bankacı BDDK kararının sermaye kontrolüne yönelik endişe yarattığına, mevcut sorunlara kısa vadeli bir bakış getirdiğine, etkisinden ziyade yarattığı izlenimin olumsuzluğuna dikkat çekiyor.

Sermaye kontrolü darlık, bereketsizlik, kısıt demektir

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, serbest piyasa ekonomisinin bütün dinamiklerine sonuna kadar bağlı kalınması gerektiğini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası’nda yaptığı konuşmanın yer aldığı basın bülteninde Bali şu ifadeleri kullandı: “Serbest piyasa bolluk demektir, bereket demektir. Kontrol darlık, bereketsizlik demektir, kısıt demektir. Çünkü gerçekte olmayabilecek talepleri uyarır, fiili hale getirir. Bir şeyin kısıtlı olduğu, olabileceği hissini verdiğiniz andan itibaren insan organizması dahi savunma refleksiyle bunu ihtiyacının üzerinde talep etmeye başlar,”

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Bali, bunun için, serbest piyasanın ilkelerine ve dinamiğine sonuna kadar bağlı kalmanın önemli olduğuna dikkat çekti: “Kısa dönemlerde arzu etmediğimiz sonuçları hemen vermiyor diye, biraz meşakkatli olabilecek bu yoldan vazgeçmemeliyiz. Bazen daha farklı uygulamaların kısa sürede sonuç verebilir olması pratik gelebilir ama kalıcı olamaz. Daha kötüsü tahrip edicidir. Onun için önemli olan, bu ortamı sağlayabilmek.”

Yurt dışında olumsuz hava yok ama kur yükseliyor

Yurt içinde birkaç gündür TL açısından olumsuz haber akışına rağmen dolar/TL’nin dar bantta hareket ettiğini söyleyen bir bankacı şunları kaydetti: “Bugün ise TL’ye özgü bir negatif hareket görüyoruz. Yurt dışında şu an için çok olumsuz bir hava yok. Ancak dün TCMB’nin repo ihalesi açması ve S-400 ile ilgili haber akışı TL’de görünümü tekrar bozdu. Kurun 6.10’un üzerinde ne kadar kalıcı olacağı önemli. Bu hafta tekrar 6.12-6.13 seviyelerine hareket görürsek, TL için pozitif olmayacaktır. Öte yandan bu akşam açıklanacak FOMC tutanakları da izlenecek.”

Dolar/TL dün Merkez Bankası’nın ek sıkılaştırmayı bırakacağı kararı ardından 6.04’lü seviyelerden 6.0860’a kadar yükseldi. Bu sabah 6.07 civarında seyreden dolar/TL öğleden sonraki işlemlerde 6.1145’e kadar yükseldikten sonra saat 15:48 itibariyle 6.0990 seviyesinden işlem gördü.