İş Bankası’ndan blockchain teknolojisiyle ödeme garantisi

Türkiye İş Bankası, ‘blockchain’ teknolojisiyle ilk pilot dış ticaret finansman işlemini yapan ve bu teknolojiyi kullanarak ödeme garantisi veren ilk Türk bankası oldu.

Fotoğraf: Reuters

Bankanın açıklamasına göre, 27 Mayıs tarihindeki işlem İş Bankası, Şişecam, Kuraray Europe GmbH ve Commerzbank arasında ‘Marco Polo’ platformu üzerinden yapıldı.

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Dış ticaret işlemlerine ve finansmanına odaklanan bir işbirliği ağı olan ‘Marco Polo’ platformunun sunduğu Dağıtık Defter Teknolojisi (DLT) sayesinde, dış ticaret işlemlerinin finansmanı, daha kolay ve sorunsuz bir şekilde yapılabiliyor.

Firmalar, ticarete dair verileri defalarca girmeden, işlemlerini güvenli, şeffaf ve korunaklı bir şekilde yapabiliyor. ‘Marco Polo’nun kullandığı Corda teknolojisi sayesindeyse tarafların bilgileri herkese dağıtılmıyor. Sadece banka ve firmaların uygun gördüğü taraflara ve gerektiği kadar iletilerek, finans dünyasına özel gizlilik sağlanıyor.

‘Güvenli bir döneme taşıyoruz’

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, uluslararası ticarette güvenlik, hız ve operasyonel verimliliği artıracak bu teknolojinin, dış ticaret yapan tedarik zincirleri için önemli bir bir çözüm olduğunu ifade etti.

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İş Bankası olarak müşterilerinin finansman ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunduklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti: “Şimdi de blockchain teknolojisi ile ilkini gerçekleştirdiğimiz bu pilot işlemle, dış ticaret finansmanında verinin eşleşmesine dayalı, güvenilir ve daha kolay bir dönemi başlatıyoruz. Dünyanın hızla gelişen yeni teknolojik oluşumlarında yer alarak ve blockchain teknolojisi üzerinden uluslararası ticaretin ve tedarik zincirlerinin finansmanına yönelik ürünler geliştirerek müşterilerimize yepyeni deneyimler sunmayı hedefliyoruz.

Dünyanın en geniş blockchain ağına sahip R3’e üye olan ilk Türk Bankası olarak, bu defa blockchain teknolojisi ile Türkiye’de pilot çalışmasını gerçekleştirdiğimiz ödeme garantisi işleminde de ilk banka olma gururunu taşıyoruz.”

Commerzbank Ticari Ürün Yönetimi Başkanı Enno-Burghard Weitzel de şöyle konuştu: “Marco Polo’nun ödeme garantisi platformunda geçen yıl diğer bankalarla bir çok pilot işlem gerçekleştirdikten sonra, bu defa çok daha geliştirilmiş versiyon üzerinde İş Bankası ile pilot işlem yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Üretim ortamına geçme yolunda teknik performansı test ettik ve müşterilerimiz ile iş akışlarını doğruladık.”