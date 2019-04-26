İş Bankası’ndan AKP’ye yalanlama: Sandık kurulu üyesi çalışanları YSK seçti

İş Bankası, sandık kurulu üyesi banka çalışanlarının ilçe seçim kurulları tarafından seçildiğini, kendilerinin görevlendirme talebinin olmadığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

AKP, CHP’nin kazandığı İstanbul seçimleri için yaptığı itirazında, kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık görevlisi olduğunu vurgulamıştı. AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel, dün paylaştığı bir listede, ‘CHP’nin hissedarı olduğu’ İş Bankası’ndan bazı görevlilerin sandık kurulu olduğunu belgeleyen bir liste paylaşmıştı.

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Vay , vay, vay CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanları yoğun bir şekilde bir ilçe seçim kurulu tarafından kamu görevlisi olmadıkları halde resmi sandık başkanı ve Üyesi olarak atanmış.Bu açıkça seçim yolsuzluğudur. pic.twitter.com/S6fEai1X42 — Recep Özel (@recepozel32) April 25, 2019

Söz konusu listenin ‘açıkça seçim yolsuzluğu’ olduğunu savunan Özel’e bankadan yazılı açıklamayla yanıt verildi.

Açıklamada, seçimdeki görevlendirmelerin yasa gereği ilçe seçim kurulları tarafından yapıldığı belirtilerek, görevlendirilecek banka görevlilerinin de kişi bazında kurul tarafından re’sen seçildiği aktarıldı.

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Açıklamada, çalışanların sandık kurullarında görev almaları için talepte bulunulmadığı ifade edilerek, görevlendirmenin yalnızca 31 Mart yerel seçiminde değil, uzun yıllardır yapıldığı kaydedildi.