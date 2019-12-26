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Yaramazlara biraz batar!

İş Bankası, Şişe Cam, Anadolu Hayat gibi ortaklıklarının hisselerini satın alacak

İş Bankası borsada işlem gören bir kısım bağlı ortaklıklarının hisselerini toplam 300 milyon lira ile sınırlı olmak kaydıyla piyasadan satın alacak.

Fotoğraf: Reuters

Bankanın dün akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, Borsa İstanbul’da işlem gören bağlı ortaklıklar Şişe Cam, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Anadolu Hayat Emeklilik, İş Finansal Kiralama, İş GYO ve İş Yatırım Menkul Değerler paylarının piyasadan satın alınacağı belirtilerek şöyle dendi: “… Alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 300 milyon TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2020 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.”

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