İş Bankası genel müdürü: Mart ayında görevimi bırakıyorum

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, mart ayındaki genel kurul tarihinde görevini bırakacağını duyurdu.

Bankanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “Genel müdürümüz Sayın Adnan Bali, bankamızın bu yıl mart ayında yapılacak genel kurulu itibarıyla genel müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, genel kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve genel kurul irade gösterirse yönetim kurulunda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde genel müdür yardımcımız sayın Hakan Aran’ı kendisinden sonra genel müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır.”