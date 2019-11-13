İş arkadaşları engelli genci ‘şaka yapıyoruz’ diye streç filme sarıp dövdü, taciz etti

İzmir’de yüzde 50 engelli olduğu öğrenilen A.H. (18), iş arkadaşları tarafından streç filmle sarıldıktan sonra dövüldü. Bu kişiler, A.H.’nin üzerine su döküp cinsel tacizde bulunurken başka bir çalışan yaşananları telefonla kaydetti.

Fotoğraflar: DHA

Şaka yapmışlar

Arkadaşlarına ‘şaka’ yaptıklarını söyleyen üç kişi, dört ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Reklam

Olay geçen mart ayında Konak ilçesindeki bir pompa şirketinde yaşandı. İddiaya göre, N.S. ve F.K. isimli iş arkadaşları yüzde 50 engelli çalışan A.H.’yi, streç filmle sardıktan sonra yere yatırıp tekme ve sopalarla dövdü. Aynı zamanda üzerine su döküp cinsel tacizde bulundu. A.H., “Durun abi yapmayın” dedi ancak sözüne kulak asan olmadı.

A.H.’ye yapılan eziyeti telefonla kaydeden A.S., videoyu A.H.’nin de yer aldığı WhatsApp grubunda paylaştı. Videoyu izleyen A.H.’nin eşi R.H., savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine ifadeleri alınan N.S. ve F.K., ‘şaka’ yaptıklarını söyledi. N.S.’nin ifadesinde, A.H. ile kardeş gibi olduklarını ve ‘şakalaşma’ görüntülerini de A.H.’nin isteği üzerine WhatsApp grubuna attıklarını söylediği belirtildi.

F.K.’nın ifadesinde de olayı ‘şaka’ olarak anlattığı öğrenildi. Dört kişi 21 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.