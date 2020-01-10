İş arkadaşının sandviçine cıva koyarak zehirlediği Alman şirket çalışanı hayatını kaybetti

Almanya’da, çalışma arkadaşının öğle yemeğine demir asetat ve cıva koyarak zehirlediği, dört yıla yakın süredir komada olan 26 yaşındaki Nick N. hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Alman medyası, bir armatür firmasında iş arkadaşının sandviçine demir asetat ve cıva koyduğu, beyninde ciddi hasar oluşan genç adamın Bielefeld’de hayatını kaybettiğini yazdı. Aynı iş yerinde iki çalışanın daha hedef alındığı, böbreklerinde hasar meydana geldiği ve diyalize mahkum oldukları anımsatılan haberlere göre savcılık, ‘kurbanlardan biri öldüğü için’ yeni bir dava açılmasını istedi.

Reklam

Zehirleme olayıyla ilgili, kimliği Klaus O olarak açıklanan bir şirket çalışanı cinayete teşebbüsle yargılanmış ve geçen yıl müebbet hapse mahkum edilmişti. Savcılıktan yapılan açıklamada, “Zehirlemeye çalıştığı üç kişiden biri öldüğü için dosyanın yeniden açılmasını gerekli buluyoruz” dendi.

Yaz tatilinde geçici olarak işe giren üniversite öğrencisi Nick N.’nin ve diğer çalışanların 2016’da başına gelenler basında geniş yankı bulmuştu. Hastanede zehirlenme bulgusunun ortaya çıkması sonrasında güvenlik kameralarını inceleyen polis, Klaus O’nun yiyeceklere asetat ve cıva koyduğunu saptamıştı. Klaus O’nun evinde fazla miktarda cıva, demir ve kadmiyum bulunmuştu.