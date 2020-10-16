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Yaramazlara biraz batar!

İş arkadaşı kahvesine sakinleştirici atıp işten attırmaya çalıştı; dört yıl hapse mahkum oldu: O ise yaşananlara inanamıyor

İtalya’da, çalışma arkadaşının cappucinosuna performansını düşürüp işten kovulmasına neden olmak için sakinleştirici atan kişi dört yıl hapis cezası aldı. ‘Kurban seçtiği’ çalışan, iş arkadaşına her zaman güvendiğini, onu safdışı bırakmak için böyle bir şey yaptığına hala inanamadığını söyledi.

Fotoğraf: tripadvisor.com

Mariangela Cerrato (53), 2017 yılında, Bra kasabasındaki işyerinde, dokuz ay süreyle Alice Bordon’un kahvesine toz halindeki sakinleştiriciyi koydu.

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İnsanı yorgun hissettiren, baş ağrısı, uyku haline ve dikkat dağınıklığına neden olan ilaç Bordon’un bir kez hastanelik olmasına, bir kez aracını ağaca çarpmasına ve işte ağırlaşmasına, performansının düşmesine sebebiyet verdi.

Başlarda kahveden şüphelenmedi. Ancak bir süre sonra Cerrato’nun kahve içmesi için ısrar etmesi nedeniyle şüphelendi. Bir gün Cerrato’un ona getirdiği cappucinoyu test için laboratuvara götürdü. Test sonucunda gerçek ortaya çıktı. Ayrıca, kahveye konulan ilacın doktorların tavsiye ettiğinden 10 kat fazla olduğu belirlendi.

Güvenlik kamerası incelemesi sonucunda ise failin kimliği tespit edildi.

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Cerrato’nun avukatları dört yıllık happis cezasını temyize götüreceklerini belirtirken Bordon, “Böyle bir şeyin başıma geldiğine hala inanamıyorum. Ona nasıl güvenebildim. Böyle bir insanla yan yana çalıştım. Sakinleştirici kullanan bir insan değilim” dedi.

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