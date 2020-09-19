İş adamını kaçırıp 250 bin dolar fidye ödeten iki kişi tutuklandı

ABD’nin Alabama eyaletinde yaşayan bir iş adamının evini basıp onu kaçıran iki kişi 250 bin dolar (1.9 milyon lira) fidye istedi. Parayı alıp kayıplara karışan ikili, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Fotoğraf: New York Post

11 Eylül’de, sabah saat 07:00’de, aile şirketi ‘EBSCO Industries’in yıllarca başkan yardımcılığını yaptıktan sonra emekli olan Elton B. Stephens Jr.’ın Birmingham kentindeki evi silahlı iki kişi tarafından basıldı.

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Stephens Jr.’ı kaçırıp bir depoya götüren ikili, hesaplarına 250 bin dolar yatırmasını istedi ve yardım isterse onu öldüreceklerini söyleyip tehdit etti. Hesaba parayı yatıran iş adamını aynı gün evine geri götürüp kayıplara karıştı.

Eve döndükten sonra durumu polise bildiren Stephens Jr. kendisini kaçıranları tanımadığını söyledi.

Polis, birkaç saat içinde Matthew Amos Burke (34) ve Tabatha Nicole Hodges’u (33) yakaladı. Polisteki sorgularının ardından 12 Eylül’de tutuklanıp cezaevine yollanan ikilinin iş adamının kamyon, kredi kartları ve dijital kamerasını da çaldığı belirtildi.

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Stephens Jr.’ın avukatı Tommy Spina şu açıklamayı yaptı: “Yaralanmamış. Sağlık durumu gayet iyi. Tabii yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışıyor. Bu nedenle evde dinleniyor.”